Stiri pe aceeasi tema

- Ma rog, mereu gata sa fericeasca, vrem nu vrem, intreg spatiul carpato-danubiano-pontic, dar in stilul sau. Si, pac!, hachita mutarii Ambasadei la Ierusalim. Nu mai trece mult, iarasi pac! - vizita secreta (cu Dancila la purtator) lui Netanyahu in Israel, pentru niscaiva intelegeri. Ce Melescanu?! Ce…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Danicila, ca urmare a scandalului privind mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, euro a crescut pana la 4,6618 lei. Euro era joi 4,6490 lei la cursul Bancii Naționale a Romaniei, insa vineri leul s-a depreciat…

- Solicitarea demisiei premierului Dancila este un lucru firesc, este de parere fostul ministru Cristian Diaconescu. În opinia sa, prim-ministrul și liderul PSD, Liviu Dragnea, sacrifica România pentru un interes personal.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il ingrijoreaza "secretomania" vizitei premierului Viorica Dancila in Israel si a subliniat ca prim-ministrul nu vorbeste pentru Romania. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel,…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 1 martie 2018I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…