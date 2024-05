Nou proiect pe filiera cercetare-dezvoltare din care UPT are doar de câştigat Performanta, este termenul cu care se „hraneste” fara incetare institutul timisorean de invatamant cu peste o suta de ani de istorie. Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara a gazduit luni, 27 mai 2024, conferința de inchidere a proiectului Perform-CDI, in valoare de 5.800.000 de lei, ce a vizat creșterea performanței Universitații Politehnica Timișoara prin consolidarea capacitații de ... The post Nou proiect pe filiera cercetare-dezvoltare din care UPT are doar de castigat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrocub Hincești a caștigat Cupa Moldovei Moldtelecom, dupa 3-1 cu Zimbru in marea finala de la Chișinau. Hinceștenii reușesc astfel pentru prima data in istorie eventul: cupa și campionatul, potrivit datelor FMF.

- STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI – NEAMȚ […] Articolul STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI – NEAMȚ apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- Vedeta incontestabila a seriei de expoziții chiologice care au avut loc, in acest weekend la Timișoara, a fost un exemplar din rasa Clumber Spaniel, deținut de un proprietar din Belgia. Acesta a caștigat trei din cele patru expoziții de frumusețe organizate la Muzeul Satului Banațean. Peste 480 de caini,…

- A fost cutremur, marți dimineața, in Romania. S-a produs in zona seismica Vrancea. Din primele informații anunțate de la nivelul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din dimineața zilei de 7 mai s-a produs la ora 06:41, in zona seismica Vrancea, Prahova,…

- In acest sezon, ora exacta in baschetul feminin romanesc se da la Constanta Dupa cucerirea Cupei Romaniei, CSM Constanta a realizat si marea performanta a cuceririi in premiera a Ligii Nationale, realizand astfel eventul in stagiunea 2023 2024 Baschetbalistele pregatite de Alexandru Olteanu, Alina Serban…

- Prim-divizionara de baschet SCM Timisoara s-a impus in meciul 4 al seriei de evitare a retrogradarii la Ploiesti, dupa o repriza de prelungiri, 87-85 si va continua in elita asa cum a facut-o in ultimele patru decenii. Partida a fost extrem de echilibrata, a avut parte si de spectacol si de suspans…

- Bucurestenii sunt asteptati, de vineri pana duminica, la Targul National al Mierii, un nou eveniment dedicat consumatorilor de produse apicole, organizat de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa. „Targul…

- ■ a fost verificata zona barajului de la Bicaz și situația Hidrocentralei de la Stejaru ■ un al doilea cutremur a fost inregistrat și in Bacau ■ In cursul dimineții de 28 martie a.c., Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca, in zona Moldovei, in județele…