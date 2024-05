Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat ca Poșta Romana incheie protestul inceput pe data de 1 aprilie! Oficialul a spus ca s-a ajuns la un acord cu reprezentanții sindicatului Poștei Romane. Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat marti seara ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre greva postasilor, ca in cazul in care nu ajung pensiile la destinatie crede ca directorul Postei va pleca. Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a acuzat luni existenta un "cartel" al medicilor care se opune reformelor din domeniul sanatatii, subliniind disponibilitatea guvernului de a-si continua actiunile in ciuda grevei doctorilor in perioada premergatoare unor alegeri cruciale, relateaza AFP, preluata…

- Astazi, GREVA de avertisment, Blocul Național Sindical informeaza ca angajații AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, membri ai Sindicatului Lucratorilor din Europa, afiliat #BNS prin Federația Naționala a Lucratorilor, desfașoara astazi #GREVA de avertisment. Greva japoneza nu va afecta…

- Blocul Național Sindical (BNS) anunța ca Procesul de negociere a noului contract colectiv de munca din Compania Naționala Posta Romana a fost compromis și ca urmeaza greva generala, iar CNPR afirma ca majoritatea salariati

- Miercuri, 20 martie, are loc o greva de avertisment la Poșta Romana, intre orele 08 și 10. In aproape toate oficiile poștale, membrii Sindicatului Lucratorilor Poștali din Romania (SLPR) nu vor lucra. In același interval orar, in fața sediului central al C. N. Poșta Romana din București vor fi prezenți…

- Angajatii primariilor de comune vor incepe luni actiunile de protest. Ei sunt nemulțumiți ca Guvernul nu a tinut cont de solicitarile acestora privind salarizarea, a anuntat joi liderul Sindicatului National al Salariatilor Comunelor si Oraselor din Romania – SCOR, Dan Carlan. Mai exact, salariatii…

- Mecanicii de locomotiva din Germania vor lansa un nou val de greve, incepand de joi dimineata, a declarat luni presedintele Sindicatului mecanicilor de locomotiva (GDL), Claus Weselsky, adaugand ca esecul negocierilor salariale cu conducerea operatorului feroviar Deutsche Bahn (DB) nu a lasat sindicatului…