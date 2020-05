Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan susține ca decizia CCR de a anula amenzile date in timpul starii de urgența este ”de-a dreptul periculoasa”. In ciuda faptului ca mulți romani jubileaza dupa decizia CCR, Turcan considera ca romanii vor sta in continuare la izolare și vor respecta Ordonanțele Militare.Citește…

- Avocatul Poporului cere Guvernului Orban sa anuleze amenzile date in starea de urgenta. Avocatul Poporului a declarat miercuri ca Guvernul Ludovic Orban ar putea sa anuleze prin OUG toate amenzile date pentru nerespectarea starii de urgenta, dupa declararea acestora de catre CCR ca fiind neconstituționale.…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), afirma ca atacarea in intante a ordonantelor militare, in care au fost impuse restrictii de circulatie, era previzibila, pentru ca normele care reglementeaza contraventiile sunt lipsite de claritate."Faptul…

- Ordonanțele militare 1, 2 și 3 au instaurat o serie de noi fapte contravenționale, iar prin ordonanța militara nr. 4 amenzile contravenționale au ajuns la un minimum de 2000 de lei ceea ce este aproape un intreg salariu minim pe economie, salariu pentru care mulți romani muncesc o luna intreaga,…

- Ordonanța de urgența prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu și regimului starii de urgența a fost publicata in monitorul oficial pe 31 marie. Noile prevederi au intrat in vigoare in noaptea de joi spre vineri, la ora 00.00. Astfel, amenzile pentru persoanele…

