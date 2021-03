Turcan: 427.591 de beneficiari ai formelor de sprijin propuse prin proiectul privind consumatorul vulnerabil de energie

Stiri pe aceeasi tema

- Optica privind ajutoarele sociale ar trebui schimbata, iar viziunea liberala este sprijin tintit pentru cei vulnerabili si incurajarea muncii pentru cei care pot sa mearga la munca, a declarat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Citește și: SURSE - Ședința tensionata la PSD București:…

- Guvernul va dezbate miercuri un proiect de lege care prevede un set de masuri menite sa-i sprijine pe cei care se afla in risc de saracie energetica, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Practic, este o lege care vizeaza protectia consumatorilor vulnerabili ca urmare…

- Guvernul va dezbate miercuri un proiect de lege care prevede un set de masuri menite sa-i sprijine pe cei care se afla in risc de saracie energetica, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, informeaza Agerpres. "Practic, este o lege care vizeaza protectia consumatorilor vulnerabili…

- O veste, putem sa-i spunem, buna. Guvernul a definitivat Proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Este o premiera deoarece consumatorul vulnerabil devine consumator aflat in… saracie energetica. Un termen relativ nou, dar care preocupa…

- Consumatorul vulnerabil, mecanismul de stabilire a salariului minim și imbunatațirea relației angajat-angajator, temele abordate in primele discuții cu partenerii sociali din acest an Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a avut marți primele intalniri din acest an cu reprezentanții…

- Proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si am avut o discutie cu doamna ministru…

- Proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si azi am avut o…

- Proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si azi am avut o discutie cu…