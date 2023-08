Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 257 din 7 august 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din perioada 4 6 august 2023 Turbulenti retinuti de politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau. In seara de 5 august a.c., in jurul orei 19.40, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au fost sesizati…

- O bataie generala, inregistrata la Calvini, s-a lasat cu rețineri, ordine de protecție și spitalizarea mai multor persoane, sambata seara. ,,Politistii din cadrul Secției de poliție rurala Cislau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe un drum satesc din Calvini are loc un conflict…

- Polițiștii de la Secția 16 din București au reținut luni, 31 iulie, doi tineri, de 18 și 21 de ani, acuzați ca au furat 71 de tablete de la o școala din București, prejudiciul fiind de peste 100.000 de lei. Este vorba despre Scoala Gimnaziala George Bacovia, au declarat surse apropiate anchetei pentru…

- Nr. 250 din 31 iulie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din perioada 28 30 iulie 2023 Actiuni organizate de politistii de la Sectia de politie rurala Beceni pentru prevenirea delictelor silvice In perioada 28 29 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceniau…

- La data de 16 iulie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Beceni au depistat principalii banuiți in cazul unei talharii claificate, 3 tineri cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani, toți din Cernatești. Fapta a fost sesizata in ziua de 15 iulie a.c., de catre persoana vatanata, un barbat…

- In aceasta saptamana, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni au acționat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea arborilor, transportul si comercializarea materialelor lemnoase.

- In noaptea de 26 mai a.c., in jurul orei 23.00, politistii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in Merei, la o societate comerciala din localitate, este in desfașurare un conflict. Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului s-a…

- In aceasta saptamana, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au desfasurat activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos, pe raza de competenta. In timpul acțiunii, polițiștii din cadrul Postului de poliție rurala Calvini au depistat…