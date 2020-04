Stiri pe aceeasi tema

- Reținere cu mascați pe strada Cornului din sectorul Buiucani al capitalei. Doi politisti au fost retinuti pentru trafic de influenta. Acestia ar fi pretins 3.000 de euro de la citeva persoane, care figurau intr-un dosar penal privind circulatia drogurilor. Pentru a nu-i trage la raspundere, oamenii…

- Pe șase indivizi ii paște o pedeapsa consistenta, dupa ce au fost acuzați ca terorizeaza o intreaga comunitate. Printre acuzațiile aduse de anchetatori se numara ultrajul contra bunelor moravuri, distrugerea, precum și schingiuirea animalelor. De altfel, acesta este cel de-al treilea caz din istorie…

- Vineri, 3 martie, polițiștii din cadrul SRPT Iași au reținut un barbat, traficant de droguri, care ieșise din locuința pentru a vinde stupefiante, cu adeverința pe motivul: ”interes profesional”.

- Starea de urgența nu l-a putut ține acasa. un barbat in stare de ebrietate avansata s-a urcat la volanul mașinii. Totul s-a petrecut astazi, in jurul orei 12:0 pe șoseaua Hancești intersecție cu strada Sihastrului din municipiul Chișinau.

- Un barbat a fost atacat și jefuit, in plina strada de doi indivizi care l-au lasat fara telefonul mobil și fara portmoneul cu bani și acte. Suspecții au fost identificați, iar unul dintre ei este cercetat in arest și risca sa petreaca in spatele gratiilor de la 5 la 7 ani.

- Politistii satmareni au retinut pentru 24 de ore, un tanar de 26 ani din municipiu, banuit ca ar fi comis o talharie. El va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. La data de 04 martie a.c., o femeie in varsta de 73 de ani, din Satu Mare a sesizat politia ca a fost […]

- Un grav incident a avut loc in seara zilei de miercuri, in Baia Mare. Un baimarean sustine ca a fost pus la pamant si incatusat pe trotuar, fara nici un motiv. Totul s-a petrecut in zona unui non-stop de pe Bd. Unirii, acolo unde cel in cauza se afla insotit de sotia sa. Barbatul a […] Source