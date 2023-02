Tunisia: Val de arestări în rândul criticilor președintelui Poliția tunisiana a arestat-o pe Chaima Issa, critic proeminent al președintelui Kais Saied și inalt oficial al Frontului Salvarii Naționale, relateaza BBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

