Tunisia: Şase membri ai forţelor de securitate, ucişi într-un atac terorist (minister) Sase membri ai fortelor de securitate tunisiene au fost ucisi duminica intr-un atac terorist in sud-vestul Tunisiei, a indicat Ministerul tunisian de Interne, citat de AFP. Este vorba de atacul cel mai sangeros din ultimii peste doi ani din Tunisia. Potrivit ministerului, o mina a explodat, ''omorand sase agenti'' ai garzii nationale in apropiere de frontiera cu Algeria, in sectorul Ain Sultan, in provincia Jendouba. Nici o grupare nu a revendicat deocamdata atacul. La frontiera Tunisiei cu Algeria au loc constant confruntari, dar aceasta este prima data in ultimii peste doi ani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

