„Tun” financiar dat CSM-ului!

- Strategie sau neputinta? LA CAPATUL OPUS… Sezonul viitor al Ligii Nationale de handbal masculin se anunta a fi unul dintre cele mai disputate din istorie. Dinamo si CSM Bucuresti raman principalele favorite la castigarea titlului, insa acestora li se adauga HC Dobrogea Sud Constanta, Steaua Bucuresti…

- Un parlamentar roman obtine anual o leafa bruta de 136.600 lei, la care se adauga alti 416.112 lei pentru acoperirea unor cheltuieli cum ar fi: chirie locuinta, carburant auto, diurna si functionarea cabinetelor parlamentare. Culmea, pentru a justifica banii ei nu trebuie sa prezinte facturi, ci doar…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul lui si al jucatorilor in editia 2018-2019 a Ligii I este calificarea in play-off, informeaza Agerpres. “Obiectivul meu si al jucatorilor in noul sezon este de a ne califica in prima faza in…

- V.S. Aproape 110.000 de lei va pune la bataie Primaria Ploiești pentru consultanța in vederea “finanțarii accelerarii programelor de investiții in domeniul eficienței energetice și utilizarii surselor de energie regenerabila”, respectiv pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic…

- Norvegia a devenit prima țara din lume a carei populație nu mai folosește aproape deloc bani cash, nivelul de tranzacții cu moneda fizica fiind foarte mic. Jon Nicolaisen, guvernatorul bancii centrale a Norvegiei, a spus recent ca nivelul tranzacțiilor cu bani cash in aceasta țara scandinava a ajuns…

- Baschet Club Athletic joaca vineri, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor din Constanta, un meci decisiv pentru calificarea la turneul final al Ligii Intii. “Gladiatorii din Tomis” trebuie sa invinga liderul Stiinta Bucuresti pentru fi siguri de prezenta in Final Four. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu…

- Maine, Sporting Juniorul Vaslui intalnește, in deplasare, Juventus București, principala contracandidata la locul secund in seria Est a Ligii Elitelor U17. Sporting Juniorul Vaslui se afla in fața unui prim examen important din returul Ligii Elitelor U17, intalnind Juventus București, adversara cu care…