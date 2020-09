Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din cadrul Aeroportului International din Iasi, intre care directorul Catalin Bulgariu au fost depistate cu noul coronavirus. Directia de Sanatate Publica desfasoara o ancheta epidemiologica si a luat deja primele masuri, dupa cum a declarat reprezentantul Aeroportului, Anca Burniche.…

- Investițiile in extinderea și modernizarea Aeroportului din Iași este o necesitate pentru intreaga regiune. In viitor, numarul pasagerilor care il tranziteaza ar trebui sa creasca pentru a face fața standardelor și cererii. In prezent, se fac investiții importante pentru o noua cale de rulare care va…

- Autoritațile au intrat in alerta, dupa ce doi deținuți au fost gasiți fara suflare, luni dimineața, in aceeași celula la Penitenciarul Giurgiu. Potrivit primelor informații, furnizate de reprezentanții Penitenciarului, ambii aveau probleme medicale și se aflau sub tratament. Deținuții au fost gasiți…

- Un angajat al Aeroportului Iași, care lucra in Departamentul de Securitate, a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Pe lista de contacți direcți sunt 22 de colegi, potrivit directorului aerogarii. Catalin...

- O situatie bizara a avut loc zilele acestea deasupra Iasului. Un avion care se pare ca venea din Bucuresti a avut un traseu sinuos pana in momentul in care a aterizat. Un iesean a surprins traseul aparatului de zbor, care l-a un moment dat a ajuns pana la granita cu Republica Moldova, zburand deasupra…

- Comandamentul Spațial american afirma ca are dovezi ca a fost un test al unei arme anti-satelit și iși exprima ingrijorarea fata de o amenintare „reala, serioasa si in crestere”.

- De circa 4 ani, intre administrația Aeroportului Iași și primaria vecina, din comuna Aroneanu, a crescut un diferend aspru, concretizat intr-un val de procese. Subiectul: construcțiile edificate pe noul culoar de decolare/aterizare, existent din 2014. In august 2014, Aeroportul Iași inaugura cu pompa…

- Primul zbor charter din aceasta vara, cu destinatia Heraklion (Grecia), va fi operat de pe Aeroportul Iasi luni, 6 iulie. Si Blue Air si-a reluat zborurile din Iasi, atat spre Bucuresti, cat si spre destinatii externe. Urmariti pagina de Facebook a Aeroportului Iasi.