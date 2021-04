Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat primul caz de COVID-19 cu tulpina indiana, in Romania. Anunțul INSP Primul caz de COVID-19 cu tulpina indiana a SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre o persoana in varsta de 26 de ani din India, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna și lucreaza in…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca la un laborator de analize din orașul Sf. Gheorghe a identificat o varianta „indiana”, B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna. Autoritațile au depistat un focar de SARS-CoV-2 in randul unor lucratori in construcții…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, idee susținuta public de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Va dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca, in Romania vaccinarea cu Johnson & Johnson ar putea sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza si, potrivit studiilor, are o eficacitate de 67% in prevenirea infectiei COVID-19 simptomatice. „Este important de mentionat si…

- Cazul unui barbat din Bihor care a fost depistat pozitiv cu varianta N501Y intr-un timp record de numai cateva ore arata ca metoda secvențierii cu rezultat in 7-10 zile poate fi inlocuita de alta mai rapida și mai eficienta. Autoritațile sanitare din județul Bihor au reușit ca, in 24 de ore, sa confirme…