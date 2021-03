Tulpină de coronavirus dublu mutantă, descoperită în India Ministerul Sanatații din India a declarat ca a detectat o varianta dublu mutanta de coronavirus, care s-ar raspandi mai ușor și ar rezista vaccinurilor, potrivit Daily Mail . Experții din Marea Britanie sunt de parere ca nu exista motive sa ne alarmam momentan, intrucat nu ar exista dovezi in acest sens. Ba mai mult, au criticat „afirmațiile indraznețe” ale Indiei, dupa cum arata Libertatea . Pe de alta parte, experții indieni spun ca au descoperit varianta noua in urma secvențierii și analizei genomului unei mostre a carei proveniența este statul Maharashtra, unul dintre cele mai afectate state… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

