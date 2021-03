Rusii lipoveni din comunele Sarichioi si Jurilovca au sarbatorit, duminica, langa cetatea Enisala, printr-un spectacol folcloric, Ziua iertarii, ultima din Maslenita, saptamana laptelui si branzei care anunta intrarea in postul Pastelui. Maslenita este singura sarbatoare a rusilor lipoveni plina de voie buna in care predomina preparatele din branza. "In primul rand, astazi (duminica - n.r.) se cere iertare parintilor si dupa aceea tuturor cunoscutilor. Familia insa primeaza. Din Maslenita de altadata nu se mai pastreaza petrecerile de pe ulitele satului, fiindca acum toata lumea este prea ocupata.…