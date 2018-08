Stiri pe aceeasi tema

- La Prefectura Gorj se va lucra doua ore in plus de saptamana viitoare. Angajatii institutiilor publice vor recupera cele doua zile libere primite de la guvern cu ocazia minivacantei de Sfanta Maria. Este vorba de 16 si 17 august. De ...

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca zilele de miercuri, 15 august, joi, 16 august, si vineri, 17 august 2018, sunt declarate libere conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii si art. 1 din Hotararea de Guvern nr. 595 07.08.2018, iar programul de lucru va fi reluat…

- Minivacanta de Sfanta Maria este a doua vacanta a verii pentru jumatate dintre romani, releva o analiza a agentiei de turism Christian Tour. Cele mai cautate destinatii in aceasta perioada sunt litoralul romanesc, Delta Dunarii, statiunile balneo si cele montane, dar si litoralul bulgaresc, insulele…

- Serviciile de eliberare a pasapoartelor si a permiselor de conducere vor avea program normal de lucru in zilele de 16 si 17 august, in urma unei dispozitii a conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Cei care doresc sa depuna cererile de eliberare a documentelor in zilele de 16 si 17 august trebuie…

- Localitatea Uzlina din județul Tulcea s-a transformat, pentru patru zile, intr-un loc de basm pentru 43 de copii aflați in sistemul de protecție din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 4. Prichindeii au trait in micul sat pescaresc din inima Deltei Dunarii…

- Inspectorii sanitari vor desfasura incepand de luni si pana pe 31 august o actiune de control in statiunile de pe litoralul romanesc si perimetrul Deltei Dunarii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, transmis AGERPRES, timp de doua luni, echipele de control vor verifica respectarea…

- Cateva zeci de mii de turisti au ajuns in minivacanta de Rusalii, pe litoralul romanesc, unde jumatate din locurile de cazare disponibile au fost ocupate. Cei mai multi au ales statiunea Mamaia, transmite corespondentul MEDIAFAX.