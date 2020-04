Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane din comuna Stejari care s-au luat la bataie au fost retinute, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul IPJ Gorj, politisti de la Sectia 8 Politie Rurala Stoina au retinut, luni, pentru 24 de ore,…

- Mai multe persoane care petreceau luni in strada intr-un cartier din Alba Iulia au fost amendate de catre politisti pentru nerespectarea prevederilor Ordonantelor Militare. "La Alba Iulia au fost aplicate 11 sanctiuni in valoare totala de 31.000 de lei unor persoane care au facut o petrecere in strada",…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov anunța ca astazi, in județul Brașov, 264 de persoane sunt in carantina și 660 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ,,Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” și Poliția Locala…

- Acesta se afla internat, dupa ce in urma cu cateva zile a inceput sa aiba simptomatologie. A fost testat joi din nou, iar rezultatul a iesit pozitiv la COVID-19.El s-a intors din Turcia in urma cu trei saptamani. Turcia a fost inclusa in zona galbena pe data de 23 martie.S-a intors la serviciu si a…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a organizat, marti, la Barlad, o actiune cu caracter preventiv care a urmarit reducerea cauzelor care duc la producerea de accidente rutiere, in urma careia au fost aplicate sanctiuni de peste 120.000 de lei. La actiune au participat 19 echipaje…

- In anul 2019 au fost inculpate 802 persoane, dintre care 113 lucratori ai Ministerului Administrației și Internelor, 16 cu functii de conducere si 97 de executie. In anul 2019, la nivelul structurilor DGA, au fost desfasurate acte procedurale in 2.393 dosare penale, in baza a 4.546 ordonante de delegare.Ca…

- Șapte persoane, patru de origine chineza și trei romani, sunt izolate acasa in Tulcea, dupa ce au venit in țara zilele trecute din China. Cele șapte persoane nu au simptome de coronavirus, dar au cerut sa fie izolate, avand in vedere numarul cazurilor de coronavirus din China, potrivit Mediafax.Cele…

- Un convoi format din circa 100 de autovehicule, condus de Politia Rutiera si administratorul drumului, se deplaseaza joi seara pe DN 2A, pe ruta Harsova - Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit IPJ Constanta, convoiul se intinde pe o lungime de doi kilometri, fiind format…