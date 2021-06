Stiri pe aceeasi tema

- Media nationala a ratei de incidenta inregistrata duminica, 30 mai, este de 0,35, se arata in bilanțul transmis de autoritați. Șase județe nu au raportat niciun caz nou de infectare: Bistrița-Nasaud, Covasna, Gorj, Harghita, Mehedinți și Satu Mare. In prezent rata de infectare a scazut in toate județele.…

- Pana astazi, 27.971 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 28.04.2021 (10:00) – 29.04.2021 (10:00) au fost raportate 138 de decese (68 barbați și 70 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- FCU Craiova intalneste astazi, de la ora 17.30, pe stadionul „Ion Comșa“, pe Dunarea Calarasi, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 2 . Antrenorul liderului, Eugen Trica, respecta oponenta si le atrage atentia tuturor ca se asteapta la o replica buna din partea gazdelor. „Ne…

- Ministerul Tineretului si Sportului a decis ''reluarea finantarii calendarului sportiv national si international'' la Federatia Romana de Ciclism, ca urmare a indeplinirii masurii dispuse de minister cu privire la plata taxelor si impozitelor aferente primelor trei luni ale acestui…

- In cursul dimineții de astazi, 17 aprilie 2021, au mai fost confirmate inca 135 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 26.072. In intervalul 16.04.2021 (10:00) – 17.04.2021 (10:00) au fost raportate 135 de decese (66 barbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați…

- Judetul Valcea a intrat in zona rosie de infectare cu noul coronavirus cu o incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara – 2,91. Municipiul Bucuresti a inregistrat o rata de infectare de 7,08 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara (7,02). Judetul…

- Bucurestiul si 17 judete din tara apareau, luni dimineata, 15 martie, fara programari disponibile pentru vaccinarea anti-Covid 19, potrivit datelor de pe platforma nationala de vaccinare, informeaza Hotnews. Cele mai multe programari disponibile apareau in judetele Suceava (9.000), Arad (6.200)…