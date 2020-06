Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) intentioneaza ca pana pe 15 iulie sa stabileasca trasee scurte in apropierea localitatilor care sa fie dedicate ambarcatiunilor prietenoase cu mediul, a declarat, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Ion Munteanu. Mai multi operatori turistici…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a decis prelungirea valabilitatii documentelor emise anul trecut pentru desfasurarea in legalitate a activitatii de pescuit comercial pana la inceputul lunii iulie, a declarat vineri, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Ion…

- Cotele Dunarii in prima zi a lunii mai sunt la nivelul celor specifice lunii august, din cauza secetei, sustin unii operatori turistici din Delta Dunarii, care atrag atentia asupra necesitatii executiei in regim de urgenta a lucrarilor de decolmatare a traseelor din Rezervatie. In contextul pandemiei…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) desfasoara luna aceasta actiunile de lansare a 1.000 de cuiburi embrionate de salau in complexul lagunar Razim-Sinoe, 2020 fiind al saptelea an consecutiv in care se desfasoara o asemenea actiune. Potrivit unei adrese remise de…

- Un barbat de 45 de ani din orașul Tulcea s-a gandit ca poate sa-și „igienizeze” curtea cu ajutorul focului, numai ca și-a incendiat casa.Reprezentantul ISU Delta a mentionat ca in urma incendiului, a fost distrus acoperisul locuintei, iar flacarile au ajuns la tavanul camerelor.Un barbat de 45 de ani…

- PSD face apel catre Guvernul PNL ''sa nu ignore'' avertismentul ONU si al organizatiilor mondiale ale Sanatatii si Comertului asupra riscului unei penurii alimentare, din cauza restrictiilor privind exporturile, si sa ia masuri pentru evitarea unei asemenea situatii. "ONU, OMS si Organizatia…

- Exista un risc de ”penurie alimentara” pe piața mondiala din cauza perturbarilor legate de COVID-19 in comerțul internațional și caile de parovizionare alimentara, au atras atenția directorii a doua agenții ale Organizației Națiunilor Unite și cel al Organizației Mondiale a Comerțului. PSD face apel…

- Plecat de o saptamana cu familia in Tulcea, fostul primar din Bradu a ramas blocat in orasul de la Dunare, dupa ce pe teritoriul Romaniei a intrat in vigoare Ordonanta militara numarul 2, prin care este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. “Nu este prea comod…