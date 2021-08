Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii tulceni cauta in Dunare, incepand de duminica dupa-amiaza, un barbat care ar fi intrat in apa sa se scalde si nu a mai iesit, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, arata Agerpres. Barbatul in varsta de 54 de ani este cautat in dreptul satului Baltenii de…

- Un barbat din judetul Tulcea a murit, marti, dupa ce a incercat sa se racoreasca in Dunare, in apropierea municipiului, in zona cunoscuta sub numele 7 Tevi, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de aproximativ 48 de ani, a fost vazut de alte persoane,…

- O casa de vacanta in care se aflau opt persoane din comuna Jurilovca a fost distrusa de flacari marți dimineața. In urma incendiul, oamenii au reușit sa se autoevacueze, iar cinci dintre ei, printre care un copil, au fost transportați la spital, potrivit Agerpres . Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Cinci copii s-au inecat in raul Siret in localitatea Cotu Grosului din județul Bacau. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau ii cauta cu doua barci de cautare. Capitanul Catalin Istrati de la ISU Bacau a declarant ca mai mulți pompieri au demarat acțiune ampla de ciutare…

- Un tren de calatori a lovit o camioneta cu lemne, vineri, in localitatea Patroia, o persoana primind ingrijiri medicale la fata locului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. La locul accidentului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD,…

- Puțin inainte de ora 7 dimineața liniștea orașului a fost tulburata de sirenele mașinilor de poliție și ale SMURD care anunțau un eveniment neplacut. A fost vorba intr-adevar de un accident, unul de circulație, cu o victima. Astazi, in jurul orei 06:52, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații…

- „Barbatul s-a prabusit in gol aproximativ 10 metri, accesul cel mai rapid al salvatorilor la victima fiind posibil doar printr-o galerie de aerisire care comunica cu baza silozului. Pompierii au reusit sa ajunga la ranit pe aceasta cale, i-au montat un guler cervical si l-au extras cu ajutorul unei…

- Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat, marți, sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale mai multor persoane, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Borlești.„In urma unui impact intre…