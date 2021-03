Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care sunt vaccinați impotriva Covid-19, au anticopri sau au un test negativ pot calatori vara aceasta in Grecia. a spus astazi ministrul Turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters. Sectorul turistic genereaza 20% din Produsul Intern Brut al Greciei, care a facut apeluri pentru un pașaport…

- In gunoi putem „citi“ cum a evoluat in ani gradul de civilizatie, iar maturatorii de strazi sunt cei mai importanti martori tacuti ai acestui fenomen. Imbraca in fiecare dimineata salopeta si vesta reflectorizanta, isi iau uneltele indispensabile si curata orasul - pentru noi.

- sursa foto: Info Sud-Est/ Cristian Andrei Leonte Peste un miliard de euro a fost imparțit de o mana de oameni conectați prin relații personale, politice sau de afaceri. Banii au venit de la Uniunea Europeana, pentru a ajuta comunitațile sarace din Delta Dunarii. Doar 15% dintre proiecte au ajuns in…

- Mii de țestoase eșuate pe coastele statului american Texas din cauza frigului sunt salvate de localnicii care se confrunta cu una dintre cele mai grele ierni traite vreodata, relateaza The Guardian citat de Mediafax. Localnicii, dintre care unii nu au caldura sau alte utilitați de baza în…

- Marile stadioane și sali de spectacol se vor redeschide la 10% din capacitate incepand de miercuri, 23 februarie, in statul american New York. Decizia este o premiera dupa ce aproape un an acestea au fost inchise, dupa cum arata AFP, citat de Agerpres . Redeschiderea vine insa cu reguli stricte. Oamenii…

- (update) „Saptamana asta am avut zapada, cu mici excepții pe alocuri și alte excepții pe alte suprafețe. Cat orașul doarme, oamenii ies și curața, Daca nu este curațata vreo strada, rog sa dați vina pe mine, nu pe ei. Sunt noaptea imprejur in teren. Pot sa demonstrez aceste lucru, dar ințeleg ca cineva…

- A doua cea mai afectata țara din lume, Brazilia traiește o drama imensa din cauza pandemiei. În orașul Manaus din nordul țarii, spitalele nu mai au oxigen pentru toți bolnavii de Covid.Citește continuarea pe Digi24.