Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 aprilie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Pamantului. Cu acest prilej, Muzeul Județean Argeș, mai exact, Compartimentul Științele Naturii organizeaza maine, 20 aprilie, la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima din Pitești o serie de activitați cu titlul “Pamantul – planeta tuturor”. Evenimentul…

- Ziua Internaționala a Dansului va fi marcata la Lupeni. Liceenii de la Liceul Tehnologic din Lupeni vor organiza o acțiune dedicata dansului. Ziua de 29 aprilie a fost instituita drept Ziua Internationala a Dansului, in 1982, la initiativa Consiliului International al Dansului, organizatie din cadrul…

- SRI a transmis un mesaj inedit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, iar poza publicata pe o rețea de socializare a devenit virala. „ADMITEM, cateodata ele afla primele”, este mesajul cu mai multe ințelesuri postat de SRI pe pagina de Facebook, de 8 martie, insoțit de sigla instituției. Nu este prima…

- Mesajul primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, cu prilejul celebrarii, in data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeii: “Un gand plin de admirație, frumos și respect pentru cele care, prin iubire, emoție, delicatețe, devotament, incredere…

- In data de 1 februarie 2018, Citim Impreuna Romania (CIR) va celebra Ziua Internationala a Cititului Impreuna (ZICI) in Romania, un eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizata de catre Lit World (http://www.litworld.org/). Joi, 1 februarie 2018, ora 11:00, cu ocazia…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, precizand ca sustine educarea tinerei generatii…