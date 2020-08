Tulcea: Câteva sute de persoane au asistat la parada navelor militare Cateva sute de persoane au participat, sambata dimineata, pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea, la parada navelor militare organizata in conditii speciale, din cauza pandemiei cu noul coronavirus. Trei vedete fluviale cu pavoazul ridicat apartinand Garnizoanei i-au intampinat pe tulceni in jurul orei 10.00, iar spre deosebire de anii trecuti participantii nu au mai stat lipiti de balustradele falezei, ci s-au plimbat pana cand a inceput parada. De altfel, parada si survolul aeronavelor militare au fost anuntate de semnale acustice. Foto: (c) Luisiana Bigea/AGERPRES "In fiecare an vin la Ziua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

