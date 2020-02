Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars, duminica, intr-un incendiu izbucnit in zona satului Zebil (Tulcea), cel mai probabil dupa ce o persoana a incercat sa igienizeze prin ardere o suprafata de teren. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a afirmat ca interventia pompierilor pentru stingerea flacarilor a durat aproape doua ore si jumatate. "Cauza probabila producerii incendiului este foc deschis in spatii deschise. Nu avem cum sa stim cine l-a provocat. La momentul sosirii pompierilor, nu erau persoane in zona", a precizat…