- Administratia Parcului National Muntii Macinului (APNMM) a achizitionat un mijloc de transport special pentru interventii in sprijinul turistilor care se pierd in zone greu accesibile din aria naturala protejata, a declarat pentru AGERPRES directorul APNMM, Viorel Rosca. Achizitia a fost facuta in…

- Salvamontiștii din Argeș au fost sesizați prin apel la 112 ca patru persoane sunt blocate in zona cunoscuta drept „La Trei Pași de Moarte”. Echipele de intervenție au ajuns repede la locul indicat. Au gasit acolo trei cetațeni cehi, dintre care unul, un barbat de 29 de ani, era ranit la picior. Salvatorii…

- Administratia Parcului National Muntii Macinului (APNMM) a inceput activitatea de eliminare a cenuserului, specie considerata invaziva in aceasta zona, si a finalizat actiunea de plantare a 207.000 de pui de stejar, ambele activitati fiind realizate in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene.…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata, pentru recuperarea a 7 turiști blocați in Masivul Bucegi. Interventia este dificila din cauza riscului mare de avalanse, potrivit mediafax.ro. Conform Salvamont Prahova, cele 7 persoane au ramas blocate pe Valea Jepii Mici. „Zona este foarte…

- Vaccinarea anti-COVID-19 si asigurarea securitatii turistilor in timpul transportului in Delta Dunarii sunt principalele provocari ale autoritatilor judetului Tulcea, la inceputul sezonului turistic. In opinia prefectului judetului Tulcea, Marcel Ivanov, operatorii turistici sunt pregatiti sa-i primeasca…