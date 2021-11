Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Inginerie Chimica și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizeaza a IX-a ediție a Concursului „Acad. Cristofor Simionescu”, care va avea loc sambata, 20 noiembrie 2021, incepand cu ora 9.00. Ediția a IX-a a concursului…

- Direcția Servicii Studențești de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a premiat caștigatorii celei de-a treia ediții a concursului „Cea mai tare camera de camin din Tudor”. Anul acesta locul I a fost adjudecat de catre studentele Madalina-Andreea Fron și Alexandra Bunzic, inmatriculate…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) celebreaza implinirea a 208 ani de cand invațatul Gheorghe Asachi a ținut la Iași primele cursuri de inginerie in limba romana, la Iași, in 1813, dar și implinirea a 84 de ani de la semnarea Decretului Regal pentru inființarea Școlii Politehnice…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va avea un reprezentant in grupul de lucru constituit la nivel național, responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking. Conform Ordinului de Ministru nr. 5.492/2021, prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, actual prorector al TUIASI…

- Pentru al doilea an la rand, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași incepe noul an universitar in inima campusului, intre studenți. Vineri, 1 octombrie, de la ora 11.00, in spațiul verde dintre caminele T9 și T10, conducerea TUIASI – studenți și profesori – vor da startul oficial noului an…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica Iași și cu Primaria Municipiului Iași, va deschide un centru de vaccinare anti COVID-19 in Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”. Centrul va fi deschis de luni pana sambata, iar inaugurarea sa…

- Studenții pot primi peste 40.000 de euro pentru a-și inființa start-up-uri. Universitatea Politehnica Timișoara a caștigat doua proiecte prin care pregatește antreprenori și ofera finanțare pentru planurile de afaceri. Studenții admiși la Universitatea Politehnica Timișoara au o șansa in plus…