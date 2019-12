Stiri pe aceeasi tema

- Traiesc in case saracioase și stau mai mereu flamanzi. Nu au lumina sau caldura și se bucura la cel mai mic gest de bunatate din partea celor din jur. E cazul multor copii din sate izolate, cu parinți care se chinuie sa le puna ceva pe masa și sa ii trimita la școala.

- Politistii au organizat, in cursul zilei de ieri, 290 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice.Au fost constatate peste 800 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, politistii au retinut 433 de permise de conducere.La data de 11 decembrie a.c.,…

- In cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara (SNAC), Gradinița cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și DGASPC Vrancea, a desfașurat prima campanie ,,O fapta buna cu un fruct și o leguma”, activitate ce face parte din cadrul Proiectului educațional…

- Calendar ortodox 2019. Vineri, 8 noiembrie, credincioșii cinstesc Soborul mai-marilor Arhistrategi (capetenii) Mihail si Gavriil si a tuturor Puterilor ceresti celor fara de trupuri. Cu alte cuvinte, in aceasta zi sunt sarbatoriți ingerii. Afla care este ingerul tau pazitor in funcție de ziua in acre…

- N. Dumitrescu In contextul in care au fost nenumarate cazurile in care, pentru rezolvarea unor probleme urgente, diversi angajati din institutii publice au conditionat identificarea solutiilor si prin primirea de… mici atentii, pe plan national a fost lansata o actiune care are drept scop eliminarea…

- Deputatul PSD Viorel Stan a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca a primit mita pe vremea cand era inspector scolar general la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt. In acelasi dosar au fost trimise in judecata mai multe persoane: Petru Sandu, la data faptelor director al Liceului cu Program…

- La data de 28 septembrie a.c., intre orele 14.00 22.00, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa au organizat o actiune pe linia pazei, combaterii delictelor silvice, respectarii OUG 195 2002 si combaterii faptelor cu violenta. Astfel,…

- „De acum, eu sunt tatal tau, și n-o sa-ți lipseasca nimic!”. Asta i-a spus Gigi Becali lui Marian Ursea, cand acesta era un baiețel de 13 ani din Breaza, Buzau, abandonat de mama și crescut de bunica, dupa ce tatal lui s-a spanzurat. Acum, copilul are 19 ani, muncește, a primit o lovitura grea de la…