- Un accident rutier a avut loc in zona Podului Jelnei. Un scuterist a fost ranit, fiind transportat la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier in Bistrița, la Podul Jelnei. Un echipaj SAJ BN a fost direcționat pentru a se ocupa de victima. Din fericire, ranile nu i-au pus viața in pericol.…

- Protestul pasnic autorizat si organizat de miscarea sportiva din Bistrita (Centrele de fitness si cluburile sportive reunite, Cluburile de dans, sportivi si beneficiari ai programelor sportive, instructori si antrenori) desfasurat in perioada 29, 30 si 31 martie 2021 a avut ca scop atentionarea CJSU…

- Florin Tanasescu Se-ntampla multe nenorociri acum. Sunt toate – sau aproape toate – tot mai departe de cuvant. Si, ca niciodata, mai neaproape de normalitate. Se mai intampla si minuni. Mai rare, dar sunt. Pentru cine are ochi, pentru cine are timp, pentru cine are – aici e aici ! – suflet sa le vada.…

- Un tanar de 23 de ani a fost transportat de urgența la Bistrița, la spital. Acesta s-a taiat cu drujba in zona feței. Din fericire, nu ii este pusa viața in pericol. Un apel la 112 solicita intervenția echipajelor medicale in Lunca Ilvei. Un tanar s-a taiat cu drujba. ”Am ințeles ca s-ar fi taiat la…

- Doliu și tristețe, astazi, printre profesorii Liceului de muzica „Tudor Jarda” din Bistrița: S-a stins din viața un reputat profesor – „un dascal devotat, mentor și model pentru multi colegi…” „Astazi a plecat dintre noi domnul profesor Ioan Curtuiuș”, au anunțat in urma cu puțin timp profesorii Liceului…

- Cine e pus la punct cu noutațile din tehnologie iși face viața mai ușoara. Tinerii de la MAC GSM Bistrița sunt pasionați de tehnologie și gadgeturile care ne fac viața mai ușoara astfel incat oricand veți apela la ei veți gasi sfaturile și gadgeturile care se potrivesc dorințelor voastre. AFLA care…

- A renuntat la job-ul bine platit intr-o multinationala, iar astazi preda intr-o scoala din judetul Ilfov. Pentru Roxana Marinescu, 34 de ani, schimbarea directiei a fost dictata de un articol despre comunitatea Teach for Romania.