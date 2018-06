Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei reactioneaza in urma declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis, care a spus ca nu se va grabi sa ia o decizie in cazul revocarii sefei DNA si cere o dezbatere publica pe teme de justitie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca modul in care actioneaza presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale privind revocarea procurorului sef al DNA, reprezinta cel mai periculos precedent pentru statul de drept, transmite Agerpres.ro. In lunga mea experienta in sistemul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca modul in care actioneaza presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale privind revocarea procurorului-sef al DNA, reprezinta "cel mai periculos precedent pentru statul de drept", potrivit Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica drept "cel mai periculos precedent pentru statul de drept ceea ce presedintele Iohannis face astazi", Toader spunand ca este prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale si respectarea si aplicarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica drept "cel mai periculos precedent pentru statul de drept ceea ce presedintele Iohannis face astazi", Toader spunand ca este prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale si respectarea si aplicarea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a firmat vineri ca, la inceputul saptamanii viitoare, va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta si a da “forma finala” sesizarii care va fi depusa la Curtea Constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins solicitarea de revocare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca luni ii va prezenta premierului Viorica Dancila sesizarea catre Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) privind refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Tot luni, sesizarea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți, ca nu a mai avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. “Ultima intredevere cu domnul președinte am avut-o la depunerea juramantului cu tinerii magistrați. Este adevarat ca…