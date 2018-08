Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca in cadrul intrevederii oficiale avute cu Guido Wolf, ministrul Justitiei si pentru afaceri europene al land-ului Baden-Wurttemberg, nu s-a discutat despre coruptie, revocarea procurorului-sef DNA sau respectarea standardelor Comisiei de la Venetia si…

- Tudorel Toader a avut sambata prima reactie dupa raportul Comisiei de la Venetia. „Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei! Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, Ministerul Justitiei…

- "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei. "24 mai 2018 - am inceput…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei."24 mai 2018 -…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut o intrevedere, la sediul Ministerului Justiției, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția.Potrivit unui comunicat de presa, subiectele abordate in cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la parcursul legilor justiției și stadiul actual al…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni in jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmeaza sa ajunga o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea ca președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura…