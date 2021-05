Stiri pe aceeasi tema

- ONG-ul Reset Iași relateaza faptul ca Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, este anchetat disciplinar, dupa ce ar fi folosit biroul de rector pentru interviuri cand era ministru al Justiției. Comisia de Etica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași a fost obligata de Consiliul de Etica…

- Comisia de Etica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” a fost obligata de Consiliul de Etica și Management Universitar (CEMU) sa inceapa procedura de anchetare disciplinara a lui Tudorel Toader, 61 de ani, rectorul universitații ieșene, scrie G4Media , care citeaza un comunicat al ONG-ului Reset Iași…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Eugen Neagoe, a fost suspendat doua etape, iar preparatorul fizic Thomas Neubert (FCSB) pentru o luna de catre Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal. "Eliminare Neagoe Eugen (antrenor principal FC Astra) - In baza art. 53.1 din RD,…

- Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a scris, marți, pe Facebook, un comentariu ironic la adresa liderilor coaliției de guvernare, care discuta modificarea protocolului guvernamental. Tudorel Toader spune despre cei de la PNL și USR-PLUS ca au nostalgia protocoalelor, cu referire la cele cu…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, il acuza pe actualul ministru, Stelian Ion, ca si-a insusit munca ei si a lui Catalin Predoiu prin asumarea proiectelor de modificare a legilor justitiei. Birchall mai afirma ca Stelian Ion "si-a batut joc" de munca predecesorilor si a facut "harcea-parcea"…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a comentat decizia CSM cu privire la eliminarea pensionarii anticipate a magistraților. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci, dupa o declarație care nu i-a mulțumit „Vrem pensie anticipata, dupa 20 de ani…

- Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției in 2013, a explicat, marți, ca martor, la Tribunalul București modalitatea in care MJ dadea avize favorabile dar cu observații pe proiectele de HG de la acea vreme. Concret, el a vorbit și despre felul in care proiectul de Hotarare de…

- 70 de studenți au fost selectați sa participe la cursul Real Estate Business Management, organizat de compania IULIUS in parteneriat cu Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Primul curs pentru formarea viitorilor specialiști din domeniul…