- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu malformatii cardiace, din acestia 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale, iar alti 200 prin proceduri interventionale si alti aproximativ 120 de copii cu urgente majore merg in strainatate, a declarat vineri ministrul Sanatatii.

- O adolescenta ranita in timpul unui atac armat comis la inceputul lui mai intr-o unitate scolara din Belgrad a murit luni, a anuntat televiziunea de stat, ridicand la zece numarul mortilor in acest masacru fara precedent, relateaza AFP si Tanjug. Pe 3 mai, un adolescent de 13 ani a impuscat mortal opt…

- Zilei Nationala a Inimii este celebrata in Romania anual, in ziua de 4 mai, cu scopul de a crește gradul de constientizare publica asupra riscurilor de afectiuni cardiovasculare. Ziua Nationala a Inimii este celebrata in Romania anual, in ziua de 4 mai, cu scopul de a crește gradul de constientizare…

- Are doar șase ani și uimește o lume intreaga cu ingeniozitatea și inteligența sa! Fiul Danei Nalbaru nu se aseamana deloc cu alți copii de varsta sa, ci ai putea spune ca se comporta și gandește ca un adolescent in toata firea.Kadri este extrem de inteligent pentru un micuț de doar șase ani! El invața…

- Rodrigo Maxim, presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), a explicat la TVR Info care este starea materialului rulant feroviar, care n-a mai fost reinnoit de 40 de ani.

- Ministrul Muncii a declarat luni, ca PSD „sub nicio forma” nu susține majorarea varstei de pensionare peste 65 de ani. Marius Budai a zis ca inainte de orice discuție trebuie „sa ne ocupam de speranța de viața sanatoasa”. ”Atunci cand ies public exprim nu numai parerile mele, și exprim opiniile PSD.…

- In varsta de 77 de ani, Piero Ferrari este patronul celebrei companii auto care ii poarta numele. Deși este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, romanca in varsta de 31 de ani spune ca are o familie normala."L-am cunoscut pe Piero cand locuiam aici, in Monte Carlo, cand el lucra la Bombardier,…

- Prezenta intr-o vizita oficiala in Maramureș, președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a laudat autoritațile județene pentru proiectele la care lucreaza, referindu-se și la partea de turism. Ea a dat ca exemplu prezentarea pe care Maramureșul a avut-o la targurile de turism, despre care spune…