- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca in 2020, anul debutului pandemiei de coronavirus, Romania a inregistrat cu peste 36.000 de decese mai mult decat in 2019.Cele mai multe decese au fost in ultimele doua luni ale anului. Conform Hotnews, care citeaza INS, numarul…

- ”În 2020 a avut loc o creștere exploziva a numarului de decese în raport cu 2019, excedentul fiind de peste 36.000. În noiembrie și decembrie 2020 s-au înregistrat unele din cele mai mari valori lunare de la al doilea Razboi Mondial încoace”, a spus marți Tudorel…

- In luna decembrie 2020 numarul nasterilor inregistrate a crescut atat fața de luna decembrie 2019 cat si fata de luna precedenta (noiembrie 2020), arata datele Institutului Național de Statistica transmise miercuri. In total, anul trecut au venit pe lume cu 40.000 de nou nascuți decat in anul de dinaintea…

- Au trecut treizeci de ani marcați prin schimbari profunde în viața economica, sociala și politica a României, în mod firesc cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre noi, și, evident, pentru societatea româneasca în ansamblu. Într-o perioada relativ scurta…

- Rata anuala a inflației a scazut ușor în decembrie, la 2,06%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, de la 2,14% în noiembrie. Așa cum am spus de multe ori, faptul ca a scazut inflația nu înseamna ca bunurile și serviciile s-au ieftinit, ci ca au crescut într-un…

- Recensamantul populatiei Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritatile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina institutionalizata si recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Conform datelor Institutului Național de Statistica, în orașul Bragadiru din Muntenia numarul locuitorilor a crescut cu peste 240% în ultimii 20 de ani, în timp ce în orașul sucevean Solca populația s-a înjumatațit, scrie hotnews.ro.…