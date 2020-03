Presedintele executiv al PLUS, Dragos Tudorache, precizeaza ca exista "o inclestare pe viata si pe moarte" in unele filiale in ceea ce priveste alegerile locale si spune ca este "momentul unei discutii cat se poate de asezate si linistite" intre cele doua partide ale Aliantei. "E un zgomot infernal in jurul nostru. Discutam intruna si intruna despre cine are sau nu are dreptate. Am auzit zeci, daca nu sute, de argumente si sunt momente in care-mi spun ca toti cei care striga au dreptate. Si nu vreau sa uit ca, in realitate, nu conteaza cine are sau nu are dreptate. Singurul lucru care conteaza…