Stiri pe aceeasi tema

- Iancu Tucarman, supravietuitor al trenurilor mortii din timpul Pogromului de la Iasi, a murit vineri, la varsta de 98 de ani, fiind infectat cu SARS-CoV-2, a anuntat Ambasada Israelului la Bucuresti.

- Un grav accident rutier a avut loc marți la ieșire din municipiul Vaslui spre Moara Grecilor. Din primele informații, accidentul rutier s-a produs ca urmare a vitezei excesive cu care șoferul gonea pe strazi. La un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a lovit…

- Un student la Asistența Medicala Generala, la UMF Iași, și voluntar in Departamentului de Medicina de Urgența, din cadrul SSMI, Alex Țandru, in varsta de doar 20 de ani, a murit in urma infecției cu...

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Femeia insarcinata a fost dusa la spitalul din Galați in 11 decembrie, in stare grava,…

- Actrița Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri la Spitalul Sf Spiridon din Iași, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Insa Cristi Brancu spune ca motivul decesului ar fi fost altul, dezvaluindu-l intr-un clip pe YouTube. Adevarata cauza a morții actriței Draga Olteanu…

- Este doliu in Romania. Draga Olteanu Matei a murit la 87 de ani. Indragita actrita fusese dusa la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Draga Olteanu Matei, dusa in stare grava la spital Draga Olteanu Matei a decedat astazi, 18 noiembrie, la varsta de 87 de ani.…

- Raed Arafat, șeful DSU, a declarat, sambata seara, ca este greu de precizat in acest moment daca cei 10 pacienți de la Spitalul Județean din Piatra Neamț au murit din cauza arsurilor sau a intoxicației cu fum, scrie Hotnews.„Este foarte greu de spus la acest moment. Trebuie sa așteptam sa vedem daca…