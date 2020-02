Tudor și Romanescu, CONTRE pe tema CIORILOR din parc

Primarul PNL al Targu-Jiului și viceprimarul PSD au avut, luni, un nou schimb de replici pe tema dispoziției date de edil vicelui de a se ocupa de problema cainilor fara stapan și ciorilor din parcurile care adapostește operele lui Constantin Brancuși. Adrian Tudor susține ca a gasit soluțiile pentru problema cainilor fara stapani din Targu-Jiu. Spune ca trebuie facuta o strategie comuna cu ONG-uri, medici veterinari și reprezentanții DSV Gorj. In opinia sa, cea mai buna varianta ar fi realizarea unei campanii de microcipare la nivel județean. In plus, vrea sa propuna sa fie alocate… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR Gorj critica ideea directorului Transloc, Mihai Paraschiv, de a schimba autobuzele vechi din parcul auto cu unele scoase din uz din alte localitati din țara. Liderii Uniunii Salvați Romania și-a exprimat indignarea fața de intenția șefului societații de transport in comun din Targu-Jiu…

- De luna viitoare, asociația de ecarisaj a municipalitații iși incepe activitatea The post PRIMARIA DEVA REZOLVA PROBLEMA CAINILOR FARA STAPAN appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Liderii PSD Gorj vor decide, pana la jumatatea lunii ianuarie, care va fi social-democratul care va fi aruncat in lupta pentru Primaria Targu-Jiu in alegerile locale de la sfarsitul acestei primaveri. Pentru candidatura la primaria municipiului resedinta de judet au fost vehiculate,…

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, județul Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar I (S) la Compartimentul Audit. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Fostul prefect de Gorj da asigurari ca nu s-a retras din competiția interna din cadrul PSD Gorj pentru desemnarea candidatului la Primaria Targu-Jiu. Ciprian Florescu a venit cu precizari dupa ce, joi, Adrian Tudor, a declarat ca “trioul” a devenit „duo” referindu-se la echipa formata…

- Liderul PSD Gorj ii amintește primarului Targu-Jiului ca guvernul PSD a alocat bani pentru 12 proiecte pe PNDL municipiului reședința de județ. Reacția liderului PSD Gorj a venit dupa ce, in ultima perioada, edilul municipiului a tot acuzat Partidul Social Democrat ca i-a blocat proiectele…

- Invitați: Roxana și Octavian SIMION, reprezentanți ai Asociației Bobitza’s Ark Hunedoara The post CAUTA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA SOLUȚII IN PROBLEMA CAINILOR FARA STAPAN? appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .