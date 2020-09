Tudor Polak, despre ultimile jigniri ale presedintelui PSD: „nefericite si complet deplasate”

Stiri pe aceeasi tema

- VIITOR… Este tanar, vine cu idei noi, energie si putere de a schimba imaginea orasului Vaslui. Tudor Polak, candidatul Partidului National Liberal la Primaria Vaslui, are o echipa de consilieri formata din economisti, ingineri si profesori hotarati sa faca din Vaslui un oras in care toti locuitorii…

- Partidul Social Democrat simte ca pierde teren in judetul Vaslui, iar cea mai buna dovada este ce s-a intamplat vineri dupa-amiaza, la Clubul Pescarilor din Zona Industriala. Departe de tumultul orasului si de ochii votantilor, presedintele partidului, Marcel Ciolacu, Victor Stanescu si Vasile Dancu…

- IN DIALOG… Tudor Polak, candidatul PNL la Primaria Vaslui, interactioneaza in fiecare zi cu vasluienii pentru a le afla opiniile, dar si problemele cu care se confrunta. Ieri, spre exemplu, acesta a ajuns, alaturi de membrii echipei sale, in Rediu, suburbie a municipiului Vaslui, ocazie cu care si-a…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a dat o replica dura președintelui Klaus Iohannis dupa atacul președintelui de miercuri seara de la Palatul Cotroceni. Ciolacu afirma ca șeful statului nu face decat sa atace marșav partidul de opoziție, in schimb incurajeaza traseismul și nu are o reacție ferma in cazul…

- Marcel Ciolacu a fost ales presedinte al PSD cu 1.310 voturi. Eugen Teodorovici a a vut 91 de voturi, potrivit anuntului facut de Decebal Fagadau. Ciolacu a declarat ca alegerea in functie ca este onorat dar il si responsabilizeaza aceasta pozitie. El a mai spus ca atunci cand se uita in oglinda vede…

- Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu l-a criticat pe Marcel Ciolacu, care a spus ca „vremea tatucilor a apus”. El a adaugat ca probabil liderul interimar al PSD s-a referit la „tatucul Stalin”, despre care nu stie sa fi facut parte din PSD si poate ar trebui sa existe mai multa atentie in exprimare, pentru…

- CANDIDAT… Liberalul Tudor Polak si-a depus, sambata, dosarul de candidatura pentru fuctia de primar al municipiului Vaslui. Insotit de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, de candidatul PNL la Consiliul Judetean, Marius Arcaleanu, dar si de mai multi colegi de partid, Polak a declarat ca si-a depus candidatura…

- Liderul ALDE sustine ca atacurile presedintelui au ca scop sa-i determine pe social-democrati sa depuna o moțiune de cenzura, pentru ca guvernul lui Ludovic Orban sa pice a doua oara, iar PNL sa nu deconteze la alegerile parlamentare situația dezastruoasa in care se afla Romania. "Mi se pare…