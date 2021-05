Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Ionescu, membru al trupei Fly Project și soțul Anei Ionescu, a reușit sa slabeasca enorm de mult. Fanii nu aveau cum sa nu remarce schimbarea și i-au lasat tot felul de mesaje pe Instagram. Uite cum arata artistul și cum a reușit sa dea jos zeci de kilograme.

- Tudor Ionescu, membrul trupei Fly Project, s-a transformat total, dupa ce a slabit 64 de kilograme. Interpretul ajunsese in 2016 sa cantareasca 104 kilograme, iar acum spune cum a ajuns la aceasta performanța. Tudor a povestit ca de la 104 kilograme a ajuns la 64 kilograme. In plus, de un an de zile,…

- Tudor Ionescu este un exemplu demn de urmat. Pe langa vocea incontestabila de care da dovada, artistul de la Fly Project a reușit sa slabeasca de la 104 kilograme la 64 de kilograme. Invitat in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, de pe Antena 1, soțul Anei Ionescu a dezvaluit cum a topit cele…

- La sfarșitul acestei luni, expira imputernicirea președintelui Clubul Sportiv Dinamo București, subcomisarul de poliție Ionuț Adrian Popa, impus de fostul ministru de Interne Marcel Vela, și deja jocurile de culise pentru controlul acestui club au atins cote greu de imaginat. Reorganizare cu dedicație…

- Gina Pistol a nascut pe 9 martie o fetița perfect sanatoasa. Șapte saptamani au trecut de atunci, micuța crește pe zi ce trece, iar mamica a luat o decizie in privința siluetei sale. In primele cinci saptamani a dat jos 15 kilograme, iar acum vrea și mai mult. Prezentatoarea de la Antena 1 declara in…

- Gina Pistol e pusa pe fapte mari! Partenera lui Smiley și-a anunțat fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare ca s-a apucat din nou de sport, la cateva saptamani dupa ce a nascut-o pe frumoasa lor fiica, Josephine. Așadar, chiar daca a slabit deja 15 kilograme, prezentatoarea de la Chefi la cuțite…

- Catalin Moroșanu a parasit aseara „Survivor Romania” din rațiuni medicale, in cadrul unui consiliu special de eliminare. Faimosul a suferit o accidentare motiv pentru care a stat o vreme departe de echipa sa și de trasee. Pe Facebook, sportivul a facut recent declarații. Acesta și-a recuperat telefonul…

- Chiar daca lumea mondena de la noi din țara nu este precum cea de la Hollywood, vedetele noastre resimt presiunea sociala și sunt foarte atente la imaginea lor. De-a lungul timpului, mulți artiști romani ne-au uimit ce transformarile pe care le-au suferit, insa efectele pozitive nu au venit fara efort.…