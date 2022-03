Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari - CSU Craiova 3-1. Oltenii n-au reușit a opta victorie consecutiva in Liga 1, fiind stopați de un Budescu formidabil și de gafele lui Vladimir Screciu. Seria de invincibilitate a Craiovei a ajuns la final vineri seara, dupa un meci pe care Reghe și ai sai il vor uitat cat mai repede. Alb-albaștrii…

- Oltenii au șase succese consecutive, iar antrenorul lor glumește pe seama eficienței pedagogiei de constrangere. Dar oare totul e chiar atat de luminos? A cauta parți intunecate in traseul unei echipe care caștiga șase meciuri la rand e același lucru cu a cauta pete in soare. In „clasamentul formei”,…

- Portarul FCU Craiova, Robert Popa, 18 ani, a fost omul meciului cu FCSB (2-2), reușind nu mai puțin de 7 intervenții, dintre care patru superparade. Internaționalul de juniori, transferat de Adrian Mititelu la 1 iulie 2020 de la Flacara Horezu (L3), a inceput campionatul ca al treilea portar, dupa…

- Sepsi - CSU Craiova. Elvir Koljic (26 de ani, atacant) a egalat la Sfantu Gheorghe dupa un gol marcat cu mana! Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Era minutul 8 și deja 1-0 pentru Sepsi, care a deschis scorul in secunda 23. Oltenii au egalat rapid, grație unei reușite validate in mod greșit de…

- Conflictul dintre fanii de la Peluza Sud 1997 și patronii clubului FCU Craiova, Adrian Mititelu și Adrian Mititelu jr., se acutizeaza. Liderii gruparii ultras au cerut conducerii sa dea jos de pe tricouri sigla Peluzei Sud, iar acest lucru s-a intamplat. Astfel, incepand cu meciul de luni, cu Farul,…

- Antrenorul italian Nicolo Napoli a semnat contractul cu FC U Craiova, a anuntat, marti, gruparea olteana, intr-un scurt comunicat. "Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea pentru inca…

- FCU Craiova cauta antrenor dupa plecarea lui Eugen Trica, iar italianul Nicolo Napolo (59 de ani) are cele mai mari șanse sa preia banca oltenilor. Dupa ce a renunțat la Adrian Mutu, Flavius Stoican și Eugen Trica, FCU Craiova a cautat antrenor, iar favoritul lui Adrian Mititelu este in aceste momente…