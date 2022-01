Stiri pe aceeasi tema

- Iarina Demian are 83 de ani și o cariera spectaculoasa in actorie. Dincolo de scena, ea este mama lui Tudor Chirila și a lui Ionuț, dar și bunica a trei nepoți. Intr-un interviu pentru viva.ro , aceasta a facut marturisiri despre relația pe care o are cu fiul ei mai mic, cu Tudor. Ionuț Chirila are…

- Varianta Omicron a coronavirusului se raspandește mai rapid ca varianta Delta și poate provoca infecții in cazul pesoanelor vaccinate sau trecute și vindecate de boala Covid-19, a declarat, luni, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), De asemenea, OMS avertizeaza ca multe dintre…

- Biletele pentru cele 8 spectacole VISUL AMERICAN (Drinking in America) de Eric Bogosian, un spectacol de Iarina Demian, cu Tudor Chirila, programate in luna decembrie sunt sold-out. Acestea s-au epuizat intr-o singura zi din momentul lansarii, astfel ca Teatrul de Comedie a programat alte cinci spectacole…

- Theo Rose este una dintre artistele care se poate declara cu adevarat mandra ca s-a nascut pe meleagurile romanești și nu in alta țara. Astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, cantareața a facut numeroase declarații in cadrul unei emisiuni TV, prin care a explicat ce inseamna, de fapt, aceasta țara pentru…

- Ministerul Sanatații transmite ca spectatorii vor putea din nou sa participe la competiții sportive. Astfel, potrivit noilor reguli, competitiile sportive se vor putea desfașura cu spectatori in tribune, in limita a 30% din capacitatea maxima a spatiului, atat in spații inchise, cat și deschise. „Sportul…

- Teatrul de Comedie in parteneriat cu Fundația Culturala artEST anunța premiera naționala a spectacolului VISUL AMERICAN (Drinking in America) de Eric Bogosian, un spectacol de Iarina Demian, cu Tudor Chirila, o echipa de mult consacrata. Primele spectacole vor avea loc in datele de 2, 3, 4, 5, 9, 14,…

- Teatrul de Comedie in parteneriat cu Fundația Culturala artEST anunța premiera naționala a spectacolului VISUL AMERICAN (Drinking in America) de Eric Bogosian, un spectacol de Iarina Demian, cu Tudor Chirila, o...

- La un spectacol gazduit de televiziunea ITV, Adele a fost surprinsa plangand pe scena. Artista a izbucnit in lacrimi cand din public s-a ridicat o fosta profesoara a ei preferata. Adele nu-și mai vazuse profesoara preferata de aproape 20 de ani. Inainte de aceasta reintalnire, ea fusese intrebata din…