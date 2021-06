Tsunami cultural în Japonia: Guvernul propune săptămâna de lucru de 4 zile Angajații japonezi faimos de muncitori sunt încurajați sa reduca timpul petrecut la birou ca parte a unei inițiative guvernamentale de a îmbunatați echilibrul dintre munca și viața personala a populației țarii, relateaza Deutsche Welle.



Ultimele coordonate anuale privind politicile economice publicate recent includ recomandarea aproape de neconceput anterior ca firmele sa le permita angajaților lor sa opteze pentru o saptamâna de munca de 4 zile în loc de cea tipica de 5.



Pandemia de Covid-19 a provocat deja modificari uriașe în modul în care corporațiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai puțin de doua luni pana la startul Jocurilor Olimpice, orașul japonez Sapporo, care va gazdui proba de maraton, are a doua cea mai mare rata de infectare cu Covid-19 din țara. Localnicii sunt nemulțumiți organizarea competiției și spun ca guvernului nu-i pasa de viețile lor. Cand organizatorii…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la evenimentul de lansare a campaniei de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ca aceasta se bazeaza pe intrebarea “ce contine vaccinul”. “Nu vorbim despre componenta clara, despre elemente chimice sau lista ingredientelor…

- Pandemia a lovit diferite sectoare economice cu diferite grade de severitate si viteza, turismul si ospitalitatea fiind printre cele mai afectate. In ultima sa evaluare a stabilitatii financiare, BCE a avertizat ca acest soc inegal concentreaza riscurile in tari foarte specifice si in parti ale economiei…

- Radu Tincu, medic ATI la spitalul Floreasca, din Bucuresti, a explicat, pentru Ziare.com , ca aceasta scadere se datoreaza mai multor factori si ca totul depinde de cate persoane vor fi imunizate. Daca aceasta campanie de vaccinare decurge bine, Covid-19 va ajunge la fel ca gripa."Este clar ca, pe masura…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea avea loc fara spectatori, a declarat pentru AFP presedinta Comitetului de Organizare, Seiko Hashimoto.Conducatoarea a spus ca vreau o competitie "sigura" si ca ar putea exista situatii în care "nu vom putea autoriza spectatori".Deja…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- O echipa de medici de la Kyoto University Hospital (vestul Japoniei) a anuntat joi ca a realizat cu succes primul transplant pulmonar de la donatori vii, la o pacienta ai carei plamani au fost grav afectati de COVID-19, relateaza EFE, conform AGERPRES. Pacienta a suferit de pneumonie dupa ce a fost…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a publicat lista cu numele și pozele angajaților din sistemul medical care au decedat in ultimul an dupa ce s-au infectat cu COVID-19. „Pandemia COVID-19 ne-a rapit mulți oameni dragi, rude, prieteni, cunoscuți. Fiecare pierdere inseamna un…