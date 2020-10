Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va debuta in noua ediție de UEFA Europa League impotriva bulgarilor de la CSKA Sofia, joi seara, de la 19:55. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Meciul dintre CSKA Sofia și CFR Cluj se va disputa cu spectatori in tribune, in ciuda pandemiei de coronavirus. ...

- ​Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca i-ar fi greu sa lucreze la nationala, deoarece el este obisnuit sa fie zi de zi la munca, informeaza News.ro."Stiti ca mai am contract aici, stiti ca mie mi-e greu sa lucrez la nationala,…

- Tehnicianul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca atacantul Gabriel Iancu va fi principalul pericol pentru formatia sa in meciul cu FC Viitorul, programat, duminica, in etapa a 6-a a Ligii I. "Va fi un meci foarte greu, mai…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa victoria cu gruparea finlandeza KuPS Kuopio (3-1), ca este "fantastic" faptul ca formatia sa a reusit sa se califice pentru a doua oara consecutiv in grupele Europa League. "Stiam ca adversarul este foarte puternic, iar…

- Dan Petrescu, 52 de ani, s-a antrenat cot la cot cu elevii sai și a avertizat in privința finlandezilor pe care i-a superlaudat: ”Ei sunt in forma excelenta, noi nu”. Dan Petrescu și-a ținut superstiția dinaintea confruntarilor europene, la antrenamentul oficial, pregatindu-se in prima jumatate de ora…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a atentionat, vineri, intr-o conferinta de presa online, pe jucatorii sai ca nu ii va folosi in partida cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe cei care nu se vor concentra la meciul cu Academica Clinceni, din debutul…

- Delegația lui CFR Cluj a plecat azi, cu multe emoții, spre Malta, pentru meciul cu Floriana, din turul I al preliminariilor Champions League, iar Dan Petrescu a dezvaluit ce planuri de transfer. Floriana – CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro, miecruri, de la ora 22:00Meciul din turul II, cu Dinamo Zagreb…