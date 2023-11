Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, locul 9 mondial, favorit numarul 10, s-a calificat marti in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-4, de ungurul Marton Fucsovics, locul 52 mondial.Zverev,…

- Jucatorul american de tenis Frances Tiafoe (14 ATP, favorit nr. 14) a fost eliminat luni, in primul tur al turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 3-6, 4-6, in fata kazahului Aleksandr Bublik (33 ATP).Bublik s-a impus surprinzator de usor, dupa doar o ora si…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 4) a fost eliminat luni, in turul 3 al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce s-a inclinat surprinzator in trei seturi, 6-4, 3-6, 7-5, in fata francezului Ugo Humbert (34 ATP,…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat sambata in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-3, de australianul Alex De Minaur (12 ATP).Rusul s-a impus dupa doua ore de joc, desi a comis 8…

- Americanul Jack Sock, fost numar 8 mondial, a anuntat ca se va retrage din tenis dupa US Open, ultimul grand slam al anului, potrivit news.ro.Sock, in varsta de 30 de ani, a castigat patru titluri ATP la simplu si 17 trofee la dublu, cele mai importante fiind titlul ATP Masters 1000 de la Paris din…

- Rusul Daniil Medvedev, al treilea favorit, si grecul Stefanos Tsitsipas, al patrulea pe lista capilor de serie, au fost invinsi, joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari, potrivit Agerpres.Medvedev, campion…

- Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat in turul secund al turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari, invingandu-l in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini, intr-o partida disputata luni, potrivit Agerpres.Auger-Aliassime,…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 3 mondial, nu a reusit sa treaca de faza optimilor de finala la turneul ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii de 6,6 milioane de dolari, fiind invins in trei seturi, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4), de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, intr-o…