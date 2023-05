Stiri pe aceeasi tema

- Barca rasturnata pe Mures: A fost gasit trupul baietelului disparut / Acesta a ajuns in Ungaria, in zona localitatii MakoTrupul baietelului disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam din judetul Timis, a fost gasit in Ungaria, in…

- Descoperire macabra pe Aleea de sub Tampa. O persoana a fost gasita spanzurata de un copac. Martorii susțin ca persoana spanzurata se afla agatata de un copac chiar pe prima serpentina, in apropierea drumului pietonal. Din primele informatii oferite de martori, se pare ca ar fi vorba de un barbat. Surse…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, in zona localitații Periam Port. Un copil de 4 ani a murit, iar doi adulți și doi copii sunt dati disparuți. Potrivit ISU Timis, un copil de 4 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mureș, zona Trei Insule. La sosirea echipajelor de intervenție a fost identificat trupul…

- Aseara, in zona 3 Insule, cadavrul unui barbat a fost pescuit din Mureș. „In data de 23.04.2023, in jurul orei 19:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea…

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina, duminica seara, pentru recuperarea unui cadavru care plutea pe raul Mureș, in zona Trei Insule. „In data de... The post Cadavrul unui barbat gasit pe raul Mureș, la Trei Insule appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Polițiștii aradeni, cu sprijinul unui echipaj din cadrul ISU Arad, au recuperat trupul neinsuflețit al unui barbat care a fost vazut plutind pe canalul Mureșel, in zona manastirii Gai. „In aceasta seara, in jurul orei 18:55, a fost sesizata prezența unui cadavru in zona Gai, pe canalul Mureșel. Din…

- ”In seara zilei de 24 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au fost sesizati in mod direct de catre o persoana despre faptul ca ar fi observat intr-un canal betonat o persoana decedata. La locatia indicata, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind solicitat…