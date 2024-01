Trupul neînsuflețit al unei femei, găsit în râul Dâmbovița. Poliția a intrat în alertă Misterul dispariției unei femei de 64 de ani se adancește odata cu descoperirea trupului neinsuflețit in raul Dambovița. In data de 10 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un apel de urgența a fost inregistrat la poliție prin sistemul 112, semnaland prezența unei persoane posibil inecate in raul Dambovița, in zona Municipiului București, mai exact in apropierea Secției 11 de Poliție. Autoritațile au acționat rapid, deplasand la fața locului polițiști din subunitate și scafandri ai SMURD pentru extragerea persoanei in cauza.Echipajele de intervenție au reușit sa scoata femeia din apa dar, din pacate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent este suspectat ca si-a ucis bunica, in varsta de 86 de ani, intr-o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. Baiatul a fost prins de polițiști si dus la audieri, potrivit News.ro.Batrana a fost gasita moarta vineri, 29 decembrie.„La data de 29 decembrie 2023, Sectia 8 Politie fost sesizata,…

- „La data de 29 decembrie 2023, Secția 8 Poliție fost sesizata, prin sistem 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 2, s-ar afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații și un echipaj de prim ajutor care a constatat decesul persoanei…

- UPDATE Un tanar de 29 de ani, aflat cel mai probabil sub influența drogurilor, a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc dintr-un complex privat, principala ipoteza fiind ca s-a sinucis. Inainte, vecinii au sunat la 112, iar la fața locului au sosit polițiștii secției 2. Aceștia au vorbit…

- Un barbat care a plecat de acasa in urma cu doua zile spre locul de munca si nu a mai revenit a fost gasit inecat, vineri, in Lacul Herastrau, transmite Agerpres. Vineri dimineata, familia unui barbat de 46 de ani a sesizat autoritatile in legatura cu disparitia acestuia. Barbatul locuia in Sectorul…

- Un barbat a fost gasit inecat vineri, 15 decembrie, in lacul din Parcul Herastrau. Trupul acestuia a fost scos din apa de scafandrii de la SMURD si dus la INML pentru efectuarea necropsiei.„La data de 15 decembrie 2023, in jurul orei 12.40, Secția 2 Poliție fost sesizata, prin sistem 112, de catre un…

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat, luni seara, in timpul unui scandal care a avut loc pe o strada din Bucuresti, scrie News.ro. „Pe 11 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca,…

- UPDATE Femeia ucisa a fost batuta de nepot, inainte de a fi incendiata, chiar la ieșirea din bloc. Camerele de supraveghere au surprins crima. Criminalul a fost prins de politiștii Sectiei 25 la cateva ore dupa incident. O femeie a decedat, luni, dupa ce a fost stropita cu benzina si i s-a dat foc in…

- O femeie a decedat, luni, dupa ce a fost stropita cu benzina si i s-a dat foc in scara unui bloc din Sectorul 6, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in jurul orei 08,30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 20 Politie a fost sesizata, prin apel 112, cu privire…