Serhiy Haidai, șeful administrației militare din regiunea Luhansk, a afirmat ca trupele rusești controleaza 70% din suprafața orașului Severodonețk, dupa ce armata ucraineana a efectuat o retragere pe poziții defensive in vest: ”O alta parte a trupelor ucrainene continua lupta in interiorul orașului”. Și Ministerul ucrainean al Apararii a anunțat ca luptele continua, dar ca trupele inamice (rușii) și aliații lor (separatiștii din regiune) avanseaza: ”Inamicul a ajuns in centrul orașului și incearca sa stabileasca poziții. Situația este foarte dificila. Nu vreau sa estimez vreun procent pentru…