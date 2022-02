Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marti, blindate au fost observate la Makiivka, la periferia orasului Donetk, in estul Ucrainei, in zona separatista prorusa a ”republicii populare” de la Donetk, unul dintre cele doua teritorii carora presedintele rus Vladimr Putin le-a recunoscut independenta intr-un discurs…

- O noua mișcare spre razboi facuta de Vladimir Putin. Liderul rus recunoaște independența regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. Președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat trupelor ruse sa intre in provinciile separatiste din estul Ucrainei pentru a me

- Observatorii OSCE au inregistrat in 48 de ore peste 3.200 de noi incalcari ale armistitiului care ar trebui sa fie in vigoare in estul Ucrainei, a anuntat organizatia intr-un comunicat de presa publicat in noaptea de luni spre marti.

- Reuniunea de urgența a Consiliului de Securitate al ONU se desfașoara la New York. Ambasadorul Stetelor Unite ale Americii la ONU a condamnat recunoașterea independenței celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei avertizand ca urmarile for fi teribile in Ucraina, Europa și

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au inregistrat in 48 de ore peste 3.200 de noi incalcari ale armistitiului care ar trebui sa fie in vigoare in estul Ucrainei, au anuntat acestia intr-un comunicat de presa dat publicitatii in cursul

- Ambele parti in conflict in regiunea disputata din estul Ucrainei au raportat noi incalcari ale incetarii focului duminica, la o zi dupa ce seful NATO a spus ca toate semnele indica faptul ca Rusia planuieste un atac la scara intreaga asupra statului vecin, relateaza dpa,

- Gigantul american YouTube a inchis canale apartinand separatistilor prorusi din estul Ucrainei, au anuntat separatistii vineri, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Razboiul din Donbas, relateaza AFP. "Centrul de Informatii" al "republicii populare de la Lugansk" - site-ul oficial de…