- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- Forțele armatei ruse pregatesc o noua operațiune la scara larga in Ucraina, susțin reprezentanții Institutului American pentru Studiul Razboiului (ISW), citați de publicația Ukrainska Pravda. Conform acestora, nu se știe inca cum va incepe aceasta ofensiva sau cand exact va fi ea pornita. Cel mai probabil,…

- Scenariul din zilele trecute se repeta și o școala din Harkov a fost avariata de rachetele rusești ce au lovit-o din plin, semanand panica și groaza. Rachetele rusești au avariat o școala pentru copii cu deficiențe de vedere, joi, ceva mai devreme (7 iulie), potrivit oficialilor locali. Doua sute șaizeci…

- Trupele ruse folosinduse de trei barci au parasit in graba insula și au aruncat in aer ramașițele echipamentului lor, scriu mai multe portaluri de știri din Ucraina. In rețelele de socializare, joi, 30 iunie, erau fotografii cu presupusa Insula Serpilor in fum. Se spune ca armata rusa a parasit insula.…

- Fortele ruse si pro-ruse ar fi intrat sambata in Lisciansk, iar "lupte de strada" au loc acum in orasul de langa Severodonetk, un punct strategic in estul Ucrainei care este pe cale sa fie cucerit de Moscova, au declarat separatistii, potrivit AFP. "Militia Republicii Populare Lugansk si armata rusa…

- Forțele rusești au obținut caștiguri marginale la periferia orașului Severodonetsk la 18 iunie, dar au stagnat in mare parte de-a lungul altor axe de avansare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de sambata spre duminica. Este probabil ca trupele ruse…

- Fortele ruse au inceput sa atace direct orasul Severodonetk, chiar daca nu au reusit inca sa incercuiasca complet aceasta localitate. Trupele ruse s-au comportat, pana acum slab in luptele urbane de-a lungul intregului razboi si nu vor putea avansa rapid in Severodonetk, se arata in cea mai recenta…

- Rusia isi incetineste ofensiva in Ucraina in mod deliberat, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul apararii rus Serghei Soigu, transmite Reuters. ”Sunt declarate incetari ale focului si sunt create coridoare umanitare pentru a scoate oamenii din asezarile incercuite. Desigur,…