- Luptele grele pentru Soledar continua, unde soldații ucraineni susțin ca resping atacurile rusești, insa admit ca forțele Rusiei avanseaza in alte patru direcții, transmite Statul Major general al Forțelor Armate ale Ucrainei in ultima informare de la ora 18.00, lansata sambata. Fii la curent…

- Sute de civili au ramas blocați in Soledar, au anunțat autoritațile ucrainene, in timp ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului minier de sare din estul Ucrainei, distrus in mare parte, transmite The Guardian. Pavlo Kirilenko, guvernatorul din Donețk, a declarat pentru televiziunea de…

- Forțele rusești „sufera pierderi grele” in incercarea de a cuceri orașul Soledar din estul Ucrainei, potrivit ministrului adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Mailar. Pavlo Kyrylenko, șeful administrației militare regionale din Donețk, a declarat ca peste 500 de civili au ramas in Soledar. „Zonele…

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas, in estul Ucrainei, si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in „conditii foarte dificile“.

- Autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Luhansk, au adoptat vineri, in unanimitate, noi constituții, care garanteaza statutul acestora ca regiuni ale Federației Ruse, transmite agenția rusa de presa TASS . Potrivit TASS, in Donețk, „76 de deputați prezenți la ședința au votat…

- „Lupte violente au avut loc in jurul localitaților Bakhmut și Soledar din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, in ultima saptamana”, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. „Ne menținem pozițiile in aceste zone și in alte cateva zone din regiunea Donețk”, a spus el. Forțele rusești au lansat…