Trupele din Eritreea care luptă în regiunea Tigray "au început evacuarea" (Etiopia) Trupele eritreene care lupta in regiunea Tigray "au inceput evacuarea", la o zi dupa ce tarile din G7 au cerut retragerea lor rapida, a afirmat sambata Etiopia, noteaza AFP. Premierul etiopian, Abiy Ahmed, a anuntat saptamana trecuta ca fortele eritreene vor parasi Tigray, la trei zile dupa ce si-au recunoscut in cele din urma oficial prezenta si in fata informatiilor despre masacre si violente sexuale pe scara larga. Dar locuitorii unor orase din Tigray au continuat sa semnaleze prezenta soldatilor eritreeni in ultimele zile. G7 a estimat vineri ca plecarea lor ar trebui sa fie "rapida, neconditionata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

