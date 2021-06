Retelele teroriste Al-Qaida si Stat Islamic s-ar putea regrupa in Afganistan in aproximativ doi ani, in contextul retragerii trupelor occidentale, afirma secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, citat de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.

Intrebat, in cadrul unei audieri in Senatul SUA, care este riscul reactivarii organizatiilor teroriste Al-Qaida si Stat Islamic dupa retragerea trupelor occidentale din Afganistan, Lloyd Austin a afirmat: "As evalua aceste riscuri ca fiind la nivel mediu. As spune ca ar fi nevoie de doi ani pentru ca ei sa dezvolte aceste capabilitati".